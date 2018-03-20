РИАМО - 20 мар. Доля памятников культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилась на 33 процентных пункта за 7 лет, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 1325 объектов в 2010 году до 248 в 2017 году, их доля снизилась с 39% до 6% соответственно», - сказал Емельянов.

Он добавил, что для предотвращения дальнейшего разрушения и гибели памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в 2017 году были проведены противоаварийные работы на 22 исторических объектах.