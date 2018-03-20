РИАМО - 20 мар. Сотрудники полиции оперативно задержали 43-летнего жителя столицы, подозреваемого в нападении с ножом на сотрудника службы безопасности Московского метрополитена, сообщается на сайте МВД РФ.

Как уточняется в материале, конфликт работника подземки с пассажиром разгорелся в вестибюле станции метро «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии.

«Сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время мужчина достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что пострадавшего сотрудника метро доставили в НИИ имени Склифосовского.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Спустя четыре часа на улице Первой Дубровской 43-летний житель Москвы задержан», - добавила официальный представитель ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).