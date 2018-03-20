РИАМО - 20 мар. Дополнительную уголовную ответственность за содействие нелегальным мигрантам могут ввести в России, соответствующий законопроект разработали в Московской городской думе, сообщил в ходе заседания комиссии по безопасности парламента председатель Мосгордумы Алексей Шапошников‏.

«Сейчас разработан проект федерального закона, которым мы предлагаем дополнительно ввести уголовную ответственность за содействие нелегальным мигрантам для лиц, которые не являются непосредственными организаторами незаконной миграции», - сказал Шапошников.

Он добавил, что данный законопроект до внесения в Госдуму планируют обсудить на заседании совета законодателей Центрального федерального округа, а также направить в Совет законодателей Российской Федерации.

Шапошников подчеркнул, что за последние годы в Москве был принят ряд важных мер, которые способствовали сокращению числа нелегальных мигрантов. В частности, был создан Многофункциональный миграционный центр. Также были приняты меры по ликвидации центров притяжения нелегальных мигрантов - были закрыты несколько десятков рынков, легализован рынок такси.

«Москва борется с первопричинами нелегальной миграции, а не с последствиями. К контролю за пребыванием и проживанием иностранных граждан в столице подключается общественность», - отметил Шапошников.

Как сообщила журналистам председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, актуальность темы содействия в организации незаконной миграции велика.

«Все участники сегодняшнего заседания отметили, что действительно вопросы организации незаконной миграции существуют и прописаны в Уголовном кодексе, но есть части и категории преступлений, связанных с содействием в организации незаконной миграции, и, к сожалению, правоприменительная практика говорит о том, что данные вопросы практически в суде не находят подтверждения», - отметила Святенко.