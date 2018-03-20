РИАМО - 20 мар. Дополнительную уголовную ответственность за содействие нелегальным мигрантам могут ввести в России, соответствующий законопроект разработали в Московской городской думе, сообщил в ходе заседания комиссии по безопасности парламента председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Сейчас разработан проект федерального закона, которым мы предлагаем дополнительно ввести уголовную ответственность за содействие нелегальным мигрантам для лиц, которые не являются непосредственными организаторами незаконной миграции», - сказал Шапошников.
Он добавил, что данный законопроект до внесения в Госдуму планируют обсудить на заседании совета законодателей Центрального федерального округа, а также направить в Совет законодателей Российской Федерации.
Шапошников подчеркнул, что за последние годы в Москве был принят ряд важных мер, которые способствовали сокращению числа нелегальных мигрантов. В частности, был создан Многофункциональный миграционный центр. Также были приняты меры по ликвидации центров притяжения нелегальных мигрантов - были закрыты несколько десятков рынков, легализован рынок такси.
«Москва борется с первопричинами нелегальной миграции, а не с последствиями. К контролю за пребыванием и проживанием иностранных граждан в столице подключается общественность», - отметил Шапошников.
Как сообщила журналистам председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, актуальность темы содействия в организации незаконной миграции велика.
«Все участники сегодняшнего заседания отметили, что действительно вопросы организации незаконной миграции существуют и прописаны в Уголовном кодексе, но есть части и категории преступлений, связанных с содействием в организации незаконной миграции, и, к сожалению, правоприменительная практика говорит о том, что данные вопросы практически в суде не находят подтверждения», - отметила Святенко.
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