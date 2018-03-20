РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 мар. Полицейские подмосковного Королева задержали 38-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор по связям со СМИ УМВД России по городскому округу Оксана Еруновская.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев около одного из домов на проспекте Космонавтов задержали 38-летнего мужчину.

«Установлено, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество»», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.