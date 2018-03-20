РИАМО - 20 мар. В Москве объявили закупочные процедуры по оснащению спортплощадок, поставке спортивного инвентаря и оборудования, всего состоится порядка 30 закупок примерно на 140 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Закупочные процедуры по оснащению спортплощадок, поставке спортивного инвентаря и оборудования объявлены на портале поставщиков, оператором которого выступает департамент города Москвы по конкурентной политике», - отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, на сегодняшний день ведется подача заявок по 27 процедурам общей стоимостью в 138 миллионов рублей.

«Ожидается, что подобный предмет закупки вызовет высокий спрос у компаний, занимающихся комплексными поставками спортивного оборудования, оснащением спортивных объектов, а также у производственно-строительных и строительно-монтажных компаний», − отметил он.

По словам Дегтева, в 2017 году на портале поставщиков реализовано 243 закупочные процедуры по поставке спортивного инвентаря и работам по оснащению спортплощадок, в среднем на лот приходилось по четыре-пять интересантов. При этом Москва сэкономила порядка 93 миллионов рублей бюджетных средств.

«В нынешнем году мы наблюдаем рост конкуренции – с начала года среднее количество заявок на лот увеличилось и составило шесть-семь компаний», − сказал Дегтев, добавив, что за текущий год реализовано уже семь закупок на общую сумму 4,6 миллиона рублей.