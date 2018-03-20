РИАМО - 20 мар. Реставрацию около 820 объектов культурного наследия планируют провести в столице в 2018 году, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Планы на 2018 год включают проведение реставрационных работ на 818 памятниках истории и культуры, в том числе за счет бюджета города Москвы - 361 объект, за счет федерального бюджета - 180 объектов, за счет частных инвесторов - 277 объектов», - сказал Емельянов.

Он добавил, что всего за последние 7 лет в столице были отреставрированы 1007 объектов культурного наследия.