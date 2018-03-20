РИАМО - 20 мар. Реставрационные работы в здании Северного речного вокзала планируют завершить в столице в 2020 году, сообщил во вторник журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«В 2017 году зарегистрирована городская собственность, передан в собственность города. В течение 2017 года выполнен проект реставрации, согласован. Планируется, что в этом году работы начнутся, примерно работы займут три года, а дальше объект будет использован под свою функцию, уже полностью отреставрированный», - сказал Емельянов.

Он добавил, что реставрация - это не только сроки, но и качество. Московские специалисты уделяют особое внимание деталям, каждый объект культурного наследия «хранит в себе тайны и загадки».

«Планируется его (Северный речной вокзал - прим. РИАМО) также использовать под ту функцию в качестве вокзала. Фактически, это северные речные ворота в город советской архитектуры. Красивейшее здание, по силуэту напоминающее корабль, с высоким шпилем, который венчает звезда», - добавил Емельянов.

По его словам, шпиль здания Северного речного вокзала венчает звезда со Спасской башни, которая украшала ее с 1935 по 1937 годы. Также с часами вокзала связано очень много легенд, им более 200 лет.