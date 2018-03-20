РИАМО - 20 мар. Более 13 тысяч человек ознакомились с экспозициями, представленными на стенде Москвы на международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций MIPIM-2018 в Каннах, российская столица представила на выставке, в частности, программу реновации, объекты предстоящего чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Экспозицию правительства Москвы на международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций MIPIM-2018 в Каннах (Франция) посетили более 13 тысяч человек. Интерес у посетителей московской экспозиции вызвали разделы, посвященные развитию метро, транспортной инфраструктуры, МЦК, а также реновации промзон», - отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на стенде был представлен интерактивный комплекс «Карта Москвы» с актуальными для столицы градостроительными проектами, в частности, стадион «Лужники», который уже успел стать лучшей футбольной ареной 2017 года по версии международных экспертов.

«Большой отдельной темой в Каннах стала программа реновации. Ей был посвящен круглый стол «Глобальный поворот: реновация жилого фонда в Москве», где были презентованы проекты участников архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации. Сейчас эти проекты активно обсуждаются экспертным сообществом, результаты проектов реновации пяти экспериментальных районов Москвы станут известны весной», - добавил он.

По словам Левкина, всего на стенде Москвы прошло 17 мероприятий деловой программы и несколько десятков встреч. В числе участников дискуссий были мэр Риги Нил Ушаков, мэр Лейпцига Буркхард Юнг, обер-бургамистр Дюссельдорфа Томас Гайзель и мэр Стамбула Мевлют Уйсал.

Всего в работе MIPIM-2018 в Каннах (Франция) приняло участие около 600 россиян и 222 компаний из России.