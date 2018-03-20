РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. С 12 по 15 марта предприятия Люберец заплатили почти 1,5 миллиона рублей штрафов за ненадлежащее состояние и содержание территорий, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 12 по 15 марта сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области вынесено за ненадлежащее состояние и содержание территорий 69 постановлений на общую сумму 1,45 миллионов рублей», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что внештатные сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья вынесли 13 постановлений на общую сумму 13 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных местах. Сотрудники ГИБДД на прошлой неделе выявили 812 нарушений ПДД, эвакуировали 116 транспортных средств и выписали штрафов на общую сумму 982 тысячи рублей.

«Особое внимание уделяется уборке детских игровых спортивных площадок. С дворовых территорий за минувшую неделю вывезли более 9 тысяч кубометров снега, использовали более 12 тонн противогололедных материалов», – подчеркнул Ружицкий.