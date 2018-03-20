РИАМО - 20 мар. Офисно-гостиничный комплекс в 34 этажа на Самарской улице в районе Мещанский в центре столицы планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО «ТРАСТ-РЕЗЕРВ».

«Высотный 34-этажный гостиничный комплекс на Самарской улице строится уже более десяти лет. Разрешение на строительство было выдано в 2007 году. Стройка неоднократно приостанавливалась, менялись подрядчики. Несколько дней назад застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Комитет проводит итоговую проверку», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Комплекс общей площадью 76 тысяч квадратных метров рассчитан на 360 гостиничных номеров (с 14-го по 32-й этажи). Высота здания – 125 метров. На 33-м этаже предусмотрен ресторан и обслуживающая его кухонная зона.

Кроме того, с восточной и западной сторон здания, на 33-м уровне устроены эксплуатируемые балконы с высокими экранами из закаленного стекла для защиты гостей от ветра, на 34-м этаже — зона обеденного зала ресторана.

В пятиэтажной подземной части разместится паркинг на 648 машино-мест.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам офисно-гостиничного комплекса на Самарской улице привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - отметил Антосенко.

По его словам, развитие гостиничной инфраструктуры позволит сделать Москву еще более привлекательной для туризма.