РИАМО - 20 мар. В столице на двух парковках со шлагбаумами на проспекте Вернадского и во 2-м квартале Капотни стартовали профилактические работы, на это время плата за парковку не взимается, сообщается на сайте московского паркинга.

«ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» предупреждает автомобилистов, что на двух парковках со шлагбаумами проводятся профилактические работы. Парковки расположены по адресам: проспект Вернадского, владение 105, участок 1,2, и 2-й квартал Капотни, владение 22», — говорится в сообщении.

На время проведения работ плата за парковку не взимается, валидация парковочного абонемента также не проводится, въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму.