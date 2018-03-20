РИАМО - 20 мар. С начала 2018 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 172 проверки объектов дорожно-мостового строительства и выявили более 500 нарушений, сумма выписанных штрафов превысила 8 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

В 42 проверках участвовали специалисты центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»). В ходе проверок проводились инструментальные обследования строящихся конструкций, а также испытания построенных конструкций и применяемых материалов.

«На проверенных объектах в общей сложности выявлено более 500 нарушений, в том числе по организации работ, содержанию строительных площадок и качеству производства работ. Значительная часть нарушений устраняется в установленные сроки, что подтверждают повторные проверки. За несвоевременное устранение нарушений применяются меры административного воздействия», - говорится в сообщении.

За допущенные нарушения техническим заказчикам и строительным организациям выдано более 100 предписаний об устранении нарушений, оформлено 136 протоколов об административных нарушениях на общую сумму штрафов 8,14 миллиона рублей.

Специалисты проверили участки Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД, от Щелковского до Открытого шоссе, от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, ход реконструкции улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе, а также реконструкции Калужское шоссе и других.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на дорожных объектах. Под надзором комитета находится 152 объекта дорожно мостового строительства. Среди них такие социально значимые объекты, как Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, дорога Солнцево–Бутово–Видное, реконструкция Калужского шоссе», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В этом году Мосгосстройнадзор оформил пять заключений о соответствии (ЗОС) и 13 разрешений на ввод в эксплуатацию, в том числе отдельных участков Южной рокады и Северо-Западной хорды.