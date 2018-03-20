РИАМО - 20 мар. На Ярославском вокзале в столице начали строить новую пассажирскую платформу, которая заменит две существующие, освободившееся пространство используют для укладки дополнительного главного пути, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В настоящее время строители демонтируют существующие платформы №9 и №10, между которыми находится один путь. Новую платформу построят по принципу «островная» – пути расположатся с каждой стороны. Завершение строительства платформы запланировано на третий квартал 2018 года», — говорится в сообщении.

Освободившееся пространство используют для укладки дополнительного главного пути, что увеличит пропускную способность, позволив принимать большее количество поездов.

На период работ по демонтажу платформ диспетчерский аппарат Московской железной дороги разработал специальную технологию приемки и отправки пригородных поездов, благодаря которой сохранился объем движения электричек.

Как указывается в сообщении, развитие железнодорожной инфраструктуры проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей укладку дополнительных главных путей на Ярославском направлении Московской железной дороги, а также развитие сопутствующей инфраструктуры. В перспективе это позволит увеличить количество пригородных поездов и повысить транспортную мобильность жителей Москвы и Московской области.