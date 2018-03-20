РИАМО - 20 мар. Коечный фонд отделений паллиативной помощи в Подмосковье увеличится в 2018 году на 200 коек, сообщил РИАМО во вторник председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы Андрей Голубев.

«В Московской области запланировано в 2018 году открытие отделений паллиативной помощи общей мощностью 200 коек», - сказал Голубев.

Кроме этого, в Подмосковье постоянно идет совершенствование и укрепление материально-технической базы отделений паллиативной помощи и выездной патронажной службы, а также обучение персонала, уточнил Голубев.

«Для работы с неизлечимыми больными в Московской области ведется подготовка персонала. В 2016 - 2017 годах было обучено более 150 врачей и 146 медицинских сестер», - отметил депутат.

В настоящий момент в Подмосковье уже создали 24 отделения на 371 койку для неизлечимых больных.