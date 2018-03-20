РИАМО - 20 мар. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию по приспособлению доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения в филиале №3 ГБУЗ «Городская поликлиника №52 департамента здравоохранения города Москвы» на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на проведение комплекса мероприятий по приспособлению здания травматологического пункта для доступа и комфортного передвижения маломобильных групп населения. Проектом предусмотрен ремонт главного входа и входной группы в медицинском учреждении, а также обустройство существующего санузла», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На лестнице перед главным входом изменят количество ступеней, заменят покрытие крыльца на термообработанную гранитную плитку, отремонтируют существующий пандус.

Кроме того, перед входной площадкой и на ней будут установлены тактильные плиты. В ходе ремонта установят поручни из нержавеющей стали, заменят двери, вход в здание будет без порогов.

Также в рамках ремонта входной группы будет выполнено устройство металлического трехмаршевого пандуса, установка тактильных плит. В том числе проект предусматривает ремонт ступенек и установку подъемной платформы для маломобильных групп населения с наклонным перемещением уличного исполнения грузоподъемностью 225 килограммов.