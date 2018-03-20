РИАМО – 20 мар. Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект «О цифровых финансовых активах», где вводятся определения данных активов, к которым относятся криптовалюта и токен, сообщает Газета.ru.

«Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов», - сказано в документе, размещенном в автоматической системе обеспечения законодательной деятельности.

Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России. Согласно законопроекту, криптовалюта и токен являются имуществом.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме – смарт-контракт.

Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учет криптовалют децентрализирован, а функционирование данных систем основано на такой технологии как блокчейн.