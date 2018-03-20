РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В молодежном центре «Ровесник» в Подольске 13 апреля пройдет финал чемпионата города по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник молодежного центра Галина Прохорова.

«В молодежном центре «Ровесник» подмосковного Подольска 13 апреля состоится финал чемпионата города по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В турнире примут участие 11 команд, а сам чемпионат будет состоять из нескольких туров. Начнется игра в 16:00 и будет проходить по адресу: улица Сосновая, дом №10», – сказала Прохорова.

Чемпионат Подольска по игре «Что? Где? Когда?» проводится ежегодно с 2011 года. В текущем году чемпионат проходит с осени 2017 года и продлится до апреля 2018 года.