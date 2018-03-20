РИАМО - 20 мар. В Подмосковье победителям и призерам международных олимпиад выплатят денежные премии до 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

По решению губернатора Московской области впервые в Подмосковье школьникам-победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, награжденным золотой, серебряной или бронзовой медалями будут выплачиваться вознаграждения.

«Победителям выплатят по 500 тысяч рублей, серебряным призерам – по 300 тысяч рублей, бронзовым призерам – по 200 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства Московской области», - сообщила министр образования региона Марина Захарова.

Такая поддержка одаренных и талантливых ребят Подмосковья станет хорошим стимулом для их дальнейших побед на международном уровне, добавила она.

В материале напоминается, что в 2017 году ученик 11 класса гимназии № 1 из города Жуковский Даниил Долгов завоевал золотую медаль на XI Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила на Пхукете в Тайланде.