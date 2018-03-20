РИАМО - 20 мар. Ученики четвертых классов школ Подмосковья во вторник пишут метапредметную диагностическую работу, которая позволит оценить их знания, результаты работы станут известны 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«20 марта 2018 года ученики четвертых классов подмосковных школ пишут региональную метапредметную диагностическую работу с применением автоматизированной системы «Диагностические работы и Тестирование». Проверочная работа поможет выявить пробелы в знаниях школьников и определить пути работы над ошибками», - отмечается в сообщении.

Все ученики четвертых классов одновременно пишут работу в течение 45 минут. Результаты метапредметной работы станут известны 27 марта 2018 года.

Работа проводится через единую систему независимого тестирования, созданную в рамках приоритетного проекта «Качество образования» для получения объективного и независимого результата оценки знаний. Всем ответственным предоставлен доступ к ДИТ через Школьный портал, проверка ответов школьников Подмосковья пройдет в системе независимо: эксперты одной школы проверят работы учеников других школ, эксперту при этом будет недоступна информация о том, работы какой школы он проверяет.