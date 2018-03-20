РИАМО - 20 мар. В текущем году в Подмосковье создадут девять выездных патронажных бригад паллиативной помощи, в том числе пять детских, сообщил РИАМО во вторник председатель комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Ранее он сообщил, что в подмосковных поликлиниках в течение 2018 года откроют 15 кабинетов паллиативной помощи.

«В этом году также запланирована организация выездной патронажной службы в амбулаторной сети, планируется создать девять бригад, в том числе пять детских», - сказал Голубев.

По словам депутата, в Московской области уже работает 14 выездных патронажных бригад. Помощь неизлечимым больным осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы.

Приоритетными направлениями подпрограммы является организация паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, создание и развитие выездной службы паллиативной помощи больным, отработка моделей оптимальной организации поддерживающей помощи на всех этапах ее оказания.

Сейчас на территории Подмосковья в структуре лечебно-профилактических учреждений работают 32 кабинета паллиативной медицинской помощи, 14 выездных патронажных служб, открыты 24 отделения паллиативной медицинской помощи на 371 койку.