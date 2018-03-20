РИАМО – 20 мар. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кондитерской фабрики «Меньшевик», в настоящее время директор фабрики Илья Аверьянов, который в декабре прошлого года устроил на предприятии стрельбу, обвиняется в убийстве, передает РИА Новости.

«Арбитражный суд Москвы во вторник признал необоснованным заявление Шамсутдина Раджабова о банкротстве фабрики, поскольку до начала заседания должник за счет средств, предоставленных одним из учредителей, погасил сумму основного долга в размере 753 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

В настоящее время у «Меньшевика» остается задолженность в размере около 3,3 миллиона рублей – это проценты за пользование чужими денежными средствами, и эта задолженность не может учитываться при определении признаков банкротства, пояснил представитель фабрики в ходе заседания.

«Представитель Раджабова возражал против прекращения банкротства. Ранее сам Раджабов пояснил в суде, что право требования к фабрике перешло к нему по договорам цессии от «Мосгаза» и компании «Денэм Холл», задолженность подтверждена вступившими в силу судебными актами», - добавляется в сообщении.

Утром 27 декабря 2017 года бывший совладелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, находясь на территории фабрики по Иловайской улице в Москве, совершил несколько выстрелов и ранил охранника, который от полученного ранения скончался. Аверьянова арестовали, в настоящее время он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).