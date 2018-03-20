РИАМО - 20 мар. Движение на проезжей части в московском районе Выхино-Жулебино полностью восстановлено после провала грунта, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Там изначально было движение ограничено (на проезжей части в районе Выхино-Жулебино – ред.), но затруднения не было в проезде, сейчас полностью движение восстановлено в полном объеме», - сказал собеседник агентства.

Утром во вторник на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская просел грунт, глубина провала составляла четыре метра. По информации СМИ, ЧП произошло при строительстве станции метро «Юго-Восточная», движение было перекрыто по двум полосам из четырех.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечивали безопасный проезд автотранспорта в районе провала грунта.

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