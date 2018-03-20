РИАМО – 20 мар. Министерство финансов России с 21 марта предложит новый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), процентная ставка купонного дохода – 3% годовых, сообщает во вторник Газета.ru.

«Номинальная стоимость облигаций выпуска «индексируется в соответствии с индексом потребительских цен». Дата их погашения – февраль 2028 года. Процентная ставка купонного дохода установлена на уровне 3% годовых», - говорится в сообщении министерства.

Ранее замглавы Минфина Сергей Сторчак рассказал о планах по выпуску ОФЗ в юанях.