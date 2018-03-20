РИАМО – 20 мар. Кабинет министров утвердил постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства, сообщает во вторник Газета.ru.

«В частности, размер имущественного взноса России в Фонд ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 миллиардов рублей. Соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены», - сообщается на сайте правительства.

При этом внесенными изменениями предусмотрено предоставление финансовой поддержки Республике Крым и Севастополю за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по решению председателя правительства.

Ранее Минстрой запланировал внедрить дисконтные тарифы по оплате услуг ЖКХ.