РИАМО – 20 мар. Кабинет министров утвердил постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства, сообщает во вторник Газета.ru.
«В частности, размер имущественного взноса России в Фонд ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 миллиардов рублей. Соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены», - сообщается на сайте правительства.
При этом внесенными изменениями предусмотрено предоставление финансовой поддержки Республике Крым и Севастополю за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по решению председателя правительства.
Ранее Минстрой запланировал внедрить дисконтные тарифы по оплате услуг ЖКХ.
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