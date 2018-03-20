РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Подрядные организации в подмосковных Люберцах за минувшую неделю, с 12 по 19 марта, на муниципальных и региональных дорогах заделали 179 ям, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе проведены работы по устранению аварийных ям на дорогах местного и регионального подчинения. Отремонтировано 179 ям. На региональных трассах общее количество выполненного ремонта составило 96 квадратных метров – это порядка 46 ям. Работы по ямочному ремонту будут продолжены и усилены», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что ремонт аварийно-опасных ям проводился литым асфальтобетоном. Работы провели на Октябрьском проспекте, на улице Волковская, на автодороге Марусино-Зенино-Некрасовка, Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в Краскове.

«Общее количество вывезенного снега с региональных трасс – 2 445 кубических метров. Навалы убрали с улиц Волковская, Смирновская, Егорьевского шоссе в Малаховке, а также с автодороги Хлыстово-Мотяково-Новый Милет, Жилино - М5-«Урал» - часовня в Томилино. С муниципальных дорог вывезли 4 300 кубометров снега. На остановочных павильонах убрали снег и наледь», – пояснил Ружицкий.