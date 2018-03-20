РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Жители Подольска смогут задать вопросы членам общественной палаты горокруга на очередном приеме граждан, который состоится 29 марта, сообщается на сайте администрации округа.

«Члены общественной палаты городского округа Подольск проведут прием граждан 29 марта с 16:00 до 18:00. Проходить прием жителей будет по адресу: улица Кирова, дом 4, в помещении общественной палаты (вход со стороны концертного зала администрации)», – говорится в сообщении.

Узнать подробности, а также записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)755-57-70. При себе необходимо иметь паспорт.