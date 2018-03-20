РИАМО - 20 мар. В поликлиниках Подмосковья в течение 2018 года откроют 15 кабинетов паллиативной помощи, сообщил РИАМО во вторник председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы Андрей Голубев.

«Программой развития паллиативной медицинской помощи в 2018 году в Подмосковье предусмотрено открытие 15 кабинетов паллиативной помощи во взрослых поликлиниках», - сказал Голубев.

Он уточнил, что в Московской области в рамках государственной программы региона «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы реализуется подпрограмма «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

«Приоритетными направлениями в программе, которая реализуется в Подмосковье, является организация паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, создание и развитие выездной службы паллиативной помощи больным, отработка моделей оптимальной организации поддерживающей помощи на всех этапах ее оказания», - отметил депутат.

Он также напомнил, что в настоящий момент на территории Московской области в структуре лечебно-профилактических учреждений работают 32 кабинета паллиативной медицинской помощи, 14 выездных патронажных служб, открыты 24 отделения паллиативной медицинской помощи на 371 койку.