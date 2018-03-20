РИАМО - 20 мар. Полицейские задержали двоих уроженцев Средней Азии в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в сбыте более 300 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

При личном досмотре у злоумышленников полицейскими обнаружено и изъято 18 свертков с героином общей массой около 27 граммов.

«В ходе обыска по месту проживания подозреваемых оперативниками обнаружено и изъято еще два свертка, электронные весы, чайная ложка и упаковочный материал. Всего правоохранителями изъято более 300 граммов героина», - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что молодые люди распространяли наркотические средства с помощью тайников-закладок на территории городского округа Серпухов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело и поместили их под стражу.