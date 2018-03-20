РИАМО – 20 мар. Правительство России выделило 20 миллиардов рублей на зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщает во вторник Газета.ru.

«Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 миллиардов рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации <…> на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.

Также правительство утвердило распределение дотаций между субъектами.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин анонсировал выделение средств на повышение МРОТ.