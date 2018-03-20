РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Сотрудники полиции в подмосковном Подольске задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в продаже и хранении более 5 граммов героина, ему грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в поселке Южном микрорайона Климовск выявили 36-летнего жителя горокруга, который продал наркотическое средство участнице рейда. В ходе осмотра места жительства задержанного, полицейские обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом кремового цвета.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 5 грамм. По данному факту следователем следственного управления УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконный сбыт наркотических средств»», – говорится в сообщении.

Мужчину заключили под стражу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.