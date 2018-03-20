РИАМО – 20 мар. Жилой комплекс «Любовь и Голуби» в районе новой станции метро «Селигерская» планируется построить в Москве к весне 2020 года, сообщает во вторник «Интерфакс-Недвижимость».

«Общая площадь жилого комплекса составляет 26 тысяч квадратных метров. Это будет 22-этажный дом с тремя подъездами. Сейчас на объекте пройдена подготовительная стадия, в скором времени начнутся строительные работы. В доме около трети площадей приходится на студии», - сообщил генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Он добавил, что ЖК расположится в 650 метров от станции метро «Селигерская». Объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро («Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская») планируется открыть для пассажиров в ближайшие дни.

На базе станции «Селигерская» к концу 2020 года появится один из крупнейших в столице транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), в который, в частности, войдет автостанция, обслуживающая междугородние и международные автобусные маршруты. Кроме того, в составе ТПУ планируется построить крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами. Намечена также реконструкция прилегающих улиц с созданием новых подъездов и парковок.