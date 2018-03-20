РИАМО - 20 мар. Общегородские субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Наступила весна в городе, сроки переноситься не будут. Издано распоряжение правительства Москвы, в рамках этого распоряжения с 1 апреля по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля проводятся общегородские субботники. Распоряжение мы приняли по предложению трудовых коллективов города Москвы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в городе создан штаб из представителей общественности, управленцев городской системы и других.

«Основные задачи наши в период проведения весеннего благоустройства - это городские внутридворовые территории, это объекты жилого фонда, дорожно-транспортной инфраструктуры, предприятия и организации тоже активно включаются в эту работу. Всего мы будем работать по 50 различным направлениям в период проведения месячника», - отметил Бирюков.

Он пояснил, что запланирована уборка дворовых территорий, ремонт и покраска зданий и сооружений, приведение в порядок улично-дорожной сети, нанесение разметки. Первые дни месячника по благоустройству совпадают с началом традиционных работ комплекса по ремонту асфальтовых покрытий, дворовых территорий.

«Будут вестись работы не только на объектах жилого фонда, но и на объектах всей городской инфраструктуры, включая объекты энергетического комплекса, опор освещения и контактной сети, объекты транспорта, промышленности. К участию в субботнике мы приглашаем всех желающих москвичей, все предприятия и организации. Сформированы планы проведения мероприятий, в рамках этих планов будет вестись соответствующая работа», - добавил заммэра.

Он также отметил, что все работы по утилизации городского мусора определены, в том числе дни массовых субботников.

«Особо знаковые объекты - центральные и городские площади, объекты транспортной инфраструктуры, подходы к метро, Московское центральное кольцо и ряд других объектов», - уточнил Бирюков.

Он особенно подчеркнул, что в дни субботников 14 и 21 апреля работы будут проводиться в основном в общественно-значимых местах: в парках, на площадях.

«Учитывая большое количество снега, мы сначала будем вести по территории города. К участию в субботниках приглашены представители общественности в целом, жители города, представители городских коллективов, студенты, молодежь. В предыдущие годы в субботниках приняли участие около 2,5 миллионов человек. Мы полагаем, что эта инициатива, которая прозвучала от самих москвичей, поддержана будет и участниками всей городской системы управления», - заключил Бирюков.