РИАМО - 20 мар. Основные проекты в рамках реставрации объектов ВДНХ в Москве планируется завершить в этом году, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что за последние семь лет в столице отреставрировали более тысячи памятников культуры.

«Планируется, что основные работы на ВДНХ будут завершены в 2018 году. Говоря об объемах реставрации, необходимо сказать, что такие масштабные работы позволили нам сократить перечень объектов, находившихся в аварийном состоянии, с 39% до 6% (по всей Москве - ред.)», - сказал Емельянов.

Он добавил, что таким образом в столице с 2010 года в 6,5 раз снизилось количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Оставшиеся 6% - это сложнейшие объекты, на которых работы не проводили десятилетиями.

«Один из основных акцентов в работе департамента в течение последних двух лет - это проведение противоаварийных работ и скорейший вывод зданий из аварийного состояния», - подчеркнул Емельянов.

По его словам, ВДНХ - один из знаковых памятников реставрации как в Москве, так и во всей России.

«Из 49 объектов по 43 объектам на протяжении четырех лет проводятся реставрационные работы. Один из последних наших павильонов - 1007-й объект, отреставрированный в городе, - это павильон «Космос». По результатам работ не просто вернули павильону исторический облик, а теперь этот павильон можно использовать круглогодично, что было недоступно даже в советское время», - сказал Емельянов.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что в настоящее время ремонтно-реставрационные работы ведутся на десятках объектов ВДНХ. На днях завершилась реставрация золотой звезды, венчающей шпиль Центрального павильона выставки. Работы на ней начались осенью 2017 года.