РИАМО - 20 мар. В подмосковном городе Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту убийства 40-летнего мужчины на территории пансионата, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, компания рабочих распивала спиртное в одном из помещений пансионата. В ходе внезапно возникшей ссоры один из мужчин нанес своему приятелю удар ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

«В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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