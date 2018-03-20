РИАМО - 20 мар. В рамках фестиваля орхидей «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые за два года расцвел самый высокий представитель семейства – большой райский банан, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«На растении около 30-50 розовых цветков, а урожай поспеет к осеннему фестивалю цветов, урожая и искусства «Краски осени». Узнать дополнительную информацию о банане можно на обзорных экскурсиях в выходные дни», - говорится в сообщении.

В прошлом году растение не цвело из-за холодного и пасмурного лета.

«Банан – это, как известно, не пальма, а одна из самых высоких трав в мире, и она у нас достигает высоты 6-7 метров. Всего в нашей коллекции 3 разновидности бананов - бархатный, Кавендиш и райский», - отметил куратор тропических растений Виталий Аленкин.