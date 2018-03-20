РИАМО - 20 мар. Власти Подмосковья планируют в течение 2018 года перевести на портал госуслуг все муниципальные, региональные и федеральные услуги в сфере градостроительства, сообщил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

«Сейчас у нас большая проблема с федеральными услугами. Мы сейчас выходим с помощью губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева - ред.) с изменениями в федеральное законодательство, чтобы облегчить получение федеральных услуг. Все услуги федеральные, региональные, местные в 2018 году точно переведем в электронный вид», - сказал Гордиенко журналистам.

Он отметил, что уже удалось внести на портал госуслуг получение заключения Роспотребнадзора, сейчас идет работа над переводом в электронный вид получения санитарной эпидемиологической экспертизы.

«Необходимо вывести на портал федеральные госуслуги по всем 11 аэропортам Московского авиационного узла, сейчас это все в бумаге. Получение справки об отсутствие недр, справки от Росрыболовства. Большой объем историко-культурной экспертизы», - заключил Гордиенко.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье необходимо продолжить оптимизацию процедуры предоставления гражданам госуслуг в градостроительной сфере.