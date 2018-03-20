РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поблагодарил горожан за участие в выборах президента России и активную гражданскую позицию, сообщается на сайте администрации округа.

«Дорогие земляки! Прошу принять мою сердечную благодарность за вашу активную гражданскую позицию – спасибо всем, кто проявил ее в день выборов президента России 18 марта и подтвердил своим личным участием в голосовании. На избирательные участки пришли более 164 950 жителей Подольска, очень многие пришли семьями. Это свидетельство вашей высокой гражданской ответственности за настоящее и будущее своей страны, за судьбы поколений граждан России», – говорится в сообщении.

Пестов отметил, что свыше 75% проголосовавших на выборах в городском округе поддержали действующего президента России Владимира Путина. А в завершение пожелал всем успехов.