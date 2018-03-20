РИАМО - 20 мар. Москомархитектура согласовала проект переноса станции «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги ближе к станции Московского центрального кольца «Ростокино», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Развитие общественного транспорта – один из ключевых пунктов политики мэра Москвы Сергея Собянина. Перенося станцию, создавая остановочный узел, мы повышаем мобильность пассажиров и делаем систему более удобной в целом», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Перенос станции «Северянин» планируют завершить в 2018 году. Помимо связи с МЦК, это позволит снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро «Комсомольская». В рамках проекта предусмотрено строительство трех платформ и двух переходов.

Подземный переход свяжет три платформы узла и пройдет под путями Ярославского направления МЖД. С одной стороны он будет выходить на Северянинский проезд, а с другой – к станции «Ростокино». На каждом выходе запроектированы два эскалатора и небольшая лестница для пассажиров. Кроме того, у каждого выхода предусмотрены лифты. В часы пик через подземный переход сможет проходить до 13 тысяч человек в час.

Надземный вестибюль расположится над железнодорожными путями и тремя новыми платформами и будет служить, в том числе, для транзита пассажиров через железную дорогу. Входы в него будут также оборудованы эскалаторами и лифтами. В часы пик этот переход сможет принимать до 5 тысяч человек в час.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что благодаря строительству подземного перехода и переносу платформы путь от станции «Северянин» до станции «Ростокино» сократится в 31 раз, до 20 метров.