РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. Катки в спорткомплексах «Метеор» и «Орион» в городском округе Балашиха закрылись до следующего сезона.

«Каток СК «Орион» прекращает свою работу до следующей зимы. Спасибо всем посетителям сезона 2017-2018! Надеемся, кататься у нас было приятно», – сообщается на официальной странице спорткомплекса в соцсети «ВКонтакте».

Также стало известно о закрытии еще одного катка в Балашихе.

«Большой каток закрыт до следующего сезона», – отмечается на странице СК «Метеор» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые катки в Балашихе еще продолжают работу. Так, по-прежнему открыт каток на стадионе «Строитель» в микрорайоне Саввино.