РИАМО - 20 мар. Свыше 1 тысячи объектов культурного наследия отреставрировали в столице за последние семь лет, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин.

«Выполнение мероприятий по реставрации памятников культуры. В Москве за последние семь лет отреставрировано более тысячи памятников. Это, пожалуй, самая масштабная программа за историю Москвы, вряд ли есть аналоги в других странах», - сказал Собянин.

По его словам, кроме реставрации самих памятников, приводятся в порядок и пространства вокруг них. Вместе с реализацией программы благоустройства «Моя улица» идет огромная работа по приведению в порядок фасадов исторических зданий.

«Помимо отдельных памятников, проводятся комплексные работы по знаковым территориям. Это и «Зарядье», и ВДНХ, которая сама по себе является крупнейшим реставрационным проектом нашей страны. Надеюсь, что основные работы в 2018-2019 годах также закончим», - заключил мэр.

Как сообщил на заседании руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в 2017 году в рамках программы «Моя улица» в Москве привели в порядок 122 фасада памятников истории и культуры. За счет городского бюджета отреставрировали 48 объектов культурного наследия. Всего ремонтно-реставрационные работы в 2017 году проводились на 171 объекте.