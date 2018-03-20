РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. С 12 по 18 марта службы жилищно-коммунального хозяйства Люберец провели очистку 825 кровель от снега и наледи, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За прошедшую неделю было очищено 825 кровель. В настоящий момент ведется мониторинг по их состоянию. По необходимости коммунальные службы проводят очистку крыш», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на прошлой неделе на тепловых, канализационных и водопроводных сетях горокруга не было аварийных ситуаций.

«Ведутся работы по капитальному ремонту инженерных сетей. За прошедшую неделю произведен ремонт напорного коллектора КНС-1 «Звезда» диаметром 600 метров. Завершен капитальный ремонт канализационных камер и колодцев в поселке Малаховка и в Люберцах на улицах Власова и Южная», – отметил Ружицкий.

По его словам, продолжаются работы по благоустройству подъездов.

«Уже выполнены работы в 23 многоквартирных домах (МКД), отремонтировано 80 подъездов, что составляет 6% от общего объема. Ремонт ведется в 25 МКД, в работе находятся 57 подъездов. Цвет покраски стен и другие изменения согласованы с жителями на проведенных общих собраниях», – заключил Ружицкий.