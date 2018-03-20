РИАМО - 20 мар. Благодаря Госадмтехнадзору Подмосковья в марте на территории региона привели в порядок около 340 социально значимых объектов, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

С начала марта инспекторы Госадмтехнадзора проверили ход зимней уборки, содержание территории и кровли зданий 1374 социальных объектов в регионе. Это больницы, поликлиники, школы, дома культуры и детские сады. Также внимание обращалось на очистку кровель этих зданий от наледи и снега.

«В результате проверок по предписаниям инспекторов в марте приведены в порядок территории и кровли 342 различных социальных объектов», - сказала Витушева.

Он добавила, что наибольшее количество объектов было приведено в порядок в Сергиевом Посаде (22), Егорьевске (38), Зарайске (25), Серпухове (15).