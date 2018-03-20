РИАМО - 20 мар. Пассажирское движение на участке Калининско-Солнцевской линии метро до станции «Рассказовка» в новой Москве планируется запустить летом текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На участке планируется ввести сразу семь станций Калининско-Солнцевской линии – это очень масштабная задача, которая требует серьезных усилий всех задействованных служб. Метрополитен будет принимать объекты поэтапно. Первой мы будем сдавать станцию «Рассказовка» – уже на этой неделе. Завершить подготовку участка к запуску планируем летом», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Протяженность нового участка «Раменки» – «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро составит 14,2 километра. В районах, по которым пройдет линия, проживает около 600 тысяч человек.

«Ввод в эксплуатацию участка позволит жителям прилегающих районов сократить время на поездку в центр до 45 минут. Кроме этого, за счет использования метро будет существенно снижена нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе», - добавил заместитель мэра.

Хуснуллин подчеркнул, что в перспективе эта линия будет продлена до аэропорта «Внуково».