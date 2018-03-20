РИАМО - 20 мар. В рамках масштабного обновления автопарка в производственные комплексы «Мосавтодора» поступила последняя партия новой дорожной техники, всего с октября 2017 года поставили 666 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Новая техника вышла на дороги в 24 муниципальных образованиях Московской области для обеспечения работ по зимнему и летнему содержанию региональных трасс, общая протяженность которых составляет свыше 14 тысяч километров. Всего было поставлено 35 видов дорожной техники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он уточнил, что были поставлены комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, грейдеры, мусоровозы, снегопогрузчики, асфальтоукладчики, дорожные катки, вакуумные пылесосы. Автопарк дорожной техники «Мосавтодора» обновился на треть.

Всего в период с октября 2017 года по март 2018 года в отделения «Мосавтодора» было поставлено 666 единиц специализированной техники.

«Вся техника имеет дополнительные насадки. Впервые в «Мосавтодоре» появились мусоровозы-бункеровозы для содержания контейнерных площадок», - отметил генеральный директор «Мосавтодора» Владимир Цыцулин.

Новая техника отвечает всем современным требованиям и оснащена оборудованием и навигационно-связными приборами ГЛОНАСС. Кроме того, вся техника подключена к региональной навигационно-информационной системе – РНИС, которая может передавать информацию о работе дорожных машин в режиме реального времени.

Как напоминается в сообщении, в 2017 году по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева из бюджета области было выделено 5,9 миллиарда рублей на приобретение дорожной техники для региональной сети автодорог. До этого времени парк дорожной техники «Мосавтодора» не обновлялся с 2013 года. Сегодня на балансе госучреждения — порядка 1,9 тысячи единиц дорожных машин.