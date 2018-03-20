РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. С 12 по 18 марта подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец принимали участие в ликвидации семи пожаров, также огнеборцы обеспечивали пожарную безопасность на избирательных участках на прошедших выборах президента, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«За прошедшую неделю подразделения пожарно-спасательного гарнизона осуществили 45 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации семи пожаров. Три пожара произошли в жилом секторе, один – на автомобильном транспорте, один – в частном гараже, один – в бытовке в Лыткарино, один – на объекте торговли в Дзержинском», – сказал Иванов.

Он уточнил, что 13 марта произошел пожар в выселенном доме №47 по улице 8 Марта в Люберцах. В здании была одна жилая квартира. На момент прибытия в 22:03 горел кирпичный дом. Возгорание зафиксировали на втором этаже и кровле. В ходе тушения пожара в здании обнаружены трупы трех мужчин, личность которых устанавливается. Полностью пожар удалось ликвидировать к 2:55.

«Семнадцатого марта в доме №11А по улице Красногорская в Люберцах произошло возгорание в жилой квартире. На момент прибытия пожарных было открытое горение на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате обгорела одна квартира. Пожарные эвакуировали из дома 19 человек, из них девять детей, пострадавших нет», – уточнил Иванов.

По его словам, в рамках подготовки к выборам президента РФ 15 марта провели пожарно-тактические учения в школе №55 в Краскове. Отрабатывали взаимодействие с сотрудниками полиции, образовательного учреждения по эвакуации детей и тушению условного возгорания внутри школы. 18 марта обеспечивали пожарную безопасность на всех объектах, где проходило голосование.