РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили семерых водителей в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«На территории обслуживания отдела ГИБДД Управления МВД России по городскому округу Подольск с 13 по 19 марта 2018 года инспекторами дорожно-патрульной службы было выявлено 757 нарушений правил дорожного движения. Из них 97 – нарушений ПДД пешеходами, 7 – управление транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Также за данный период на территории городского округа произошло более 170 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.