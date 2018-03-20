РИАМО - 20 мар. Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена открыли после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Сегодня мы открываем после реконструкции южный вестибюль метро «Спортивная». В обычные дни на этой станции бывает относительно немного пассажиров. Но в дни проведения важных футбольных матчей пиковая нагрузка на «Спортивную» возрастает в разы. Исходя из этого и было дано задание на ремонт. В ходе ремонта число эскалаторов было увеличено с трех до четырех. Также увеличено и количество турникетов. Станция полностью готова принять болельщиков ЧМ-2018», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, замена отслуживших свой срок эскалаторов является одной из крупнейших программ модернизации Московского метрополитена. Начиная с 2010 года уже заменили эскалаторы на 14 станциях, а в планах – еще десять станций до 2020 года.

Реконструкция южного вестибюля станции метро «Спортивная», выходящего на улицу Хамовнический Вал, заняла ровно год – с марта 2017-го по март 2018 года.

Станция была открыта 1 мая 1957 года. В будни пассажиропоток станции превышает 30 тысяч человек, в дни проведения спортивных и культурных мероприятий – 50 тысяч. Пассажиропоток критически возрастает примерно за час до начала матча или концерта в «Лужниках» и после окончания мероприятия.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».