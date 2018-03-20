РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 20 мар. На дорогах городского округа Орехово-Зуево 23 и 30 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», в эти же дни сотрудники полиции проверят водителей и на управление транспортом в нетрезвом виде, сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Анна Кузнецова.

«23 и 30 марта на территории обслуживания отдела ГИБДД будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Детское кресло». Цель – выявление автомобилистов, управляющих машиной в состоянии опьянения, а также не использующих детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей», – сказала Кузнецова.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, каждый гражданин может сообщить о фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения, либо грубых нарушениях правил дорожного движения по телефонам: МВД России 8(495)667-74-47, ГУ МВД России по Московской области 8(495)692-70-66, ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 8(496)425-74-00.