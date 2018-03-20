РИАМО - 20 мар. Ногинский район, городские округа Красноармейск, Павловский Посад, Ликино-Дулево и Зарайск показали худшие результаты по оказанию услуг в сфере градостроительства в 2017 году, сообщил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Наиболее востребованными являются услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, градостроительному плану земельного участка на индивидуальное жилищное строительство, выдача ордера на земляные работы, выдача порубочного билета, перепланировка жилплощади. Благодаря цифровизации, оптимизации и контролю удалось сократились число отказов более чем в два раза - с 20 до 9%, а просрочек в четыре раза - с 10 до 2,5%.

«По высоким показателям градостроительной активности и отсутствию нарушений отмечаются: Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Воскресенский районы, городские округа Домодедово и Шаховская. Аутсайдерами по количеству просрочек стали: Ногинский район, городские округа Красноармейск, Павловский посад, Ликино-Дулево и Зарайск», - сказал Гордиенко на заседании правительства.

Он отметил, что из пятерки аутсайдеров 2017 года за первый квартал 2018 значительно подтянулись и сократили просрочки: Ногинский район — в восемь раз, до 3%, Красноармейск – в 3,5 раза, до 6%, Павловский Посад – в два раза, до 4,5%, Зарайск – на текущий момент не имеет нарушений сроков.

В свою очередь, городской округ Ликино-Дулево пока по-прежнему остается аутсайдером, имея почти 24% просроченных заявок.