РИАМО - 20 мар. На северо-западе Москвы начались отделочные работы в центре культуры и искусств «Щукино», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Новое здание центра культуры и искусств «Щукино» откроется в конце года в Северо-Западном административном округе города Москвы. В настоящее время на объекте завершено возведение конструктива здания, выполнено более половины фасадных работ, строители приступили к отделочным работам. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций», - сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Здание строится на месте сноса здания ДК «Октябрь» по адресу: улица Маршала Малиновского, владение 7. Проектом предусмотрено строительство здания площадью 5,2 тысячи квадратных метров для одновременного посещения 500 человек, включающее клубную, зрелищную и административно-хозяйственную зоны.

Для удобства посетителей на первом этаже здания появятся холл-вестибюль с гардеробом, пост охраны, зона ожидания и буфет-кафе. Для передвижения маломобильных граждан здание будет оборудовано лифтами, пандусами и ступеньками с обогревом в зимнее время, а также тактильным покрытием перед лестницами.

«Центр культуры и искусств «Щукино» станет универсальным учреждением культуры с возможностями для студийно-творческой, театрально-концертной и выставочной деятельности и обеспечит жителей района широким спектром современных услуг в области культуры и искусства и необходимыми условиями для поддержки творческих инициатив детей и молодежи», - добавил Бочкарев.